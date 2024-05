"Il suffira d'un prix à Anderlecht pour retrouver son statut d'antan, mais la deuxième place ne sera pas suffisante"

Anderlecht est à quelques heures d'un potentiel 35e titre. Olivier Deschacht se félicite du retour au premier plan du Sporting.

Cela fait sept ans qu'Anderlecht n'a plus été champion. Sept ans de bouleversement permanent, de remaniements et de remise en question. Cette après-midi, les Mauves auront l'occasion de retrouver le goût d'un titre face au Club de Bruges si l'Union ne gagne pas au Cercle.

Olivier Deschacht figurait dans la dernière équipe championne sous René Weiler. Il constate quelques similitudes : "C'est devenu un football de résultats. J'attends toujours le match référence où l'on dit : c'est une équipe championne. Cela rappelle un peu Anderlecht sous René Weiler avec ce dernier titre. Cela peut donc se faire de cette façon".

Un titre pour tout oublier, ou presque

Interrogé par Sporza, Deschacht affirme avoir confiance en l'entraîneur danois : "Brian Riemer connaît son équipe et sait quels sont les défauts et les qualités de ses joueurs. Il y répond bien et l'esprit d'équipe est très bon. Le groupe tient bon et je vois des visages souriants sur le banc. C'est un compliment pour Riemer".

L'ancien défenseur poursuit : "Il leur suffit de gagner un prix pour retrouver le statut d'antan. Il faut finir champion et ces 7 années sont rayées de la carte. Cet Anderlecht a besoin d'un prix pour revenir sur la carte. Sinon, nous pourrons avoir à nouveau cette conversation dans un an. La 2ème place ne suffit pas pour y revenir et devenir l'Anderlecht du passé. Il faut jouer au champion pour prétendre à ce statut".

Avec pas moins de huit titres de champion à son palmarès, Olivier Deschacht sait de quoi il parle.