"Thibaut Courtois est le meilleur du monde, sans aucun doute" : un ancien gardien n'hésite pas

Thibaut Courtois devrait être titulaire en finale de la Champions League. Pour Diego Lopez, ancien gardien du Real Madrid lui-même, si la décision appartient à Ancelotti, le Belge est clairement le meilleur du monde.

Thibaut Courtois sera-t-il aligné en finale de la Ligue des Champions ? Selon toute vraisemblance, oui. Même si Andriy Lunin a été irréprochable en son absence et a notamment joué un grand rôle dans la qualification du Real Madrid pour cette dite finale.

Ce week-end, Lunin sera titulaire contre Villarreal en Liga... avant de devoir, probablement, céder sa place pour le match le plus important de la saison. Diego Lopez, ancien portier du Real Madrid, a été interviewé par AS et s'est exprimé sur le sujet.

Thibaut Courtois, le meilleur du monde

"Je n'aime pas me positionner dans ce débat car je ne suis pas là pour vivre ça au jour-le-jour. Ce qui est très clair, c'est que personne n'est meilleur qu'Ancelotti pour prendre ce genre de décision et que sa décision sera la bonne", relativise Lopez. "Peu importe qui jouera, la garantie sera totale car ce sont deux grands gardiens de but".

Mais pour l'ex-madrilène, pas de doute : Thibaut Courtois est, intrinsèquement, le meilleur des deux hommes. "Sans aucun doute, Courtois est le meilleur du monde. Il suffit de voir ce qu'il a montré ces dernières années. C'est le meilleur, et il n'y a pas de doutes à ce sujet. Avant sa blessure, il était dans une forme impressionnante, était décisive pour l'équipe", rappelle Diego Lopez.

Et le Diable Rouge (?) semble avoir retrouvé ce niveau, comme l'a déclaré Carlo Ancelotti lui-même en conférence de presse (lire ici). Il serait donc très étonnant de le voir sur le banc en finale de la Ligue des Champions.