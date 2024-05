Après le RWDM et l'Union Saint-Gilloise, Dražen Brnčić tout proche de faire remonter un autre club historique en Nationale 1

Tubize-Braine est à un match de la montée en Nationale 1. Pour cela, il faudra s'imposer à Rochefort.

En 2015, Dražen Brnčić faisait remonter l'Union Saint-Gilloise en D1B. Trois ans plus tard, il enchaînait deux montées consécutives avec le RWDM pour ramener Molenbeek en troisième division.

Cette année, c'est Tubize-Braine que l'entraîneur belgo-croate pourrait amener en Nationale 1 la saison prochaine. Troisième de D2 amateur, l'équipe espère accompagner Mons, sacré champion de la série.

Pour cela, il faudra se défaire de Rochefort, avec qui Tubize-Braine a terminé ex aequo. Débarqué en novembre, Brnčić a complètement remobilisé l'équipe, qui n'a perdu qu'à une seule reprise en 21 matchs sous ses ordres (0-1 face au futur champion montois).

Faire revivre le Stade Leburton

Le hasard a voulu que le barrage de cette après-midi (coup d'envoi à 15h) se déroule sur le terrain de Rochefort, où Tubize-Braine s'était imposé 2-3 en février. Mais la rencontre de cette après-midi risque d'être différente, ne fût-ce que pour le contexte.

Sans compter qu'avec la faillite d'Ostende et le maintien de Seraing en D1B, un montant supplémentaire pourrait être désigné vers la Nationale 1. Mais cela n'a toujours pas été officialisé : "ll y a des rumeurs, des infos et de l’intox, mais pour mon groupe et pour mon vestiaire, les choses sont très claires. À ce jour, il n’y a qu’une seule certitude, c’est que celui qui gagne la rencontre de ce dimanche monte" déclare d'ailleurs Brnčić à La Dernière Heure.

Dans l'autre rencontre de barrage, Tournai a battu Binche 5-2 hier soir.