🎥 Thomas Meunier - Paul Onuachu, la nouvelle bromance du championnat turc

Trabzonspor s'est imposé 0-1 contre Basaksehir. Thomas Meunier a une nouvelle fois été décisif.

Le football peut parfois paraître simple avec un attaquant comme Paul Onuachu dans son équipe. Un ballon centré dans le box et vous pouvez être certain que l'ancien castar de Genk aura ses chances pour la mettre au fond. Cela s'est encore vérifié hier.

Mais pas question de passer les mérites de Thomas Meunier sous silence pour autant. D'autant qu'à l'image de ces dernières semaines, son assist pour le grand Nigérian découle d'un bel effort sur le flanc droit et vaut le détour.

Onuachu ne s'y est pas trompé et a ainsi couru vers son pourvoyeur pour le remercier de son offrande, pour ce qui sera le seul but de la rencontre (visible à partir de 2'10 sur la vidéo ci-dessous).

Il s'agit tout de même du 7e assists de Meunier en 17 matchs depuis son arrivée à Trabzonspor en janvier. De quoi encore marquer des points pour l'Euro, surtout si Timothy Castagne devait être amené à pallier un éventuel forfait d'Arthur Theate sur le flanc gauche.

Grâce à sa victoire 0-1 contre un concurrent direct, Trabzonspor est assuré de conserver sa troisième place. Dans les autres rencontres, on retiendra le partage de Samsunspor grâce à un but de l'ancien Sérésien Marius Mouandilmadji. Landry Dimata, Benito Raman et Arbnor Muja n'ont en revanche pas décollé du banc.