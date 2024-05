Tout ça pour ça : catastrophe pour Mile Svilar, l'une des grandes frustrations de Tedesco

La Serbie a dévoilé sa présélection pour l'Euro. Mile Svilar n'y figure pas.

Ces derniers mois, le nom de Mile Svilar a été cité avec insistance chez les Diables Rouges vu ses excellentes prestations dans les buts de la Roma, où il est désormais numéro un devant Rui Patricio.

Mais Domenico Tedesco a mis fin à tout espoir : malgré l'intérêt confirmé du staff, le portier belgo-serbe n'est plus sélectionnable pour la Belgique. Svilar avait déjà plus de 21 ans lorsqu'il a disputé une mi-temps en match amical et pris place à quatre reprises sur le banc serbe en match officiel.

Cette nouvelle et son statut en club n'ont toutefois pas convaincu la Serbie de l'emmener à l'Euro. Il ne figure même pas dans la sélection élargie de 35 joueurs, comptant notamment 4 gardiens...et 18 milieux de terrains.

Svilar regardera l'Euro à la télé

Un sacré désaveu pour le fils de Ratko Svilar, qui n'a plus été sélectionné par Dragan Stojković depuis cet interlude de 2021. L'ancien Standardman Vanja Milinkovic Savic figure quant à lui parmi les gardiens sélectionnés. Bien qu'il n'ait pas impressionné à Liège, le double-mètre est l'habituel titulaire entre les perches.

D'autres anciens de Pro League tels qu'Uroš Spajić, Aleksandar Mitrović (ex-Anderlecht) Sergej Milinković Savić (ex-Genk), Filip Mladenovic (ex-Standard) figurent également dans la liste.