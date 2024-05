🎥 Jurgen Klopp fait des adieux émouvants à Liverpool...et révèle lui-même le nom de son successeur

C'est la fin d'une ère à Liverpool. L'iconique coach Jurgen Klopp quitte définitivement le club anglais.

Liverpool n'était plus dans la course au titre de Premier League depuis plusieurs semaines et étaient assurés de terminer à la 3e place.

Les Reds jouaient ainsi une rencontre "pour du beurre" ce dimanche face à Wolverhampton. Ils se sont facilement imposés sur le score de 2-0.

Cela aurait pu être totalement anecdotique, sauf que ce dimanche c'était le dernier match avec Jurgen Klopp sur le banc de Liverpool. Anfield lui a rendu un très vibrant hommage en chantant l'iconique chant "You'll Never Walk Alone". Le tacticien allemand était très ému.

This is why Liverpool is so much more than a football club. A final “You'll Never Walk Alone” under Jurgen Klopp. @joshwilkes7 pic.twitter.com/qjmy4Cmnwn — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 19, 2024

Les larmes aux yeux de Jurgen Klopp pour son dernier YNWA 🥺 pic.twitter.com/WYVoyWzaFX — Footballogue (@Footballogue) May 19, 2024

Il l'était également au coup de sifflet final. Lors de l'ultime hommage du club à Klopp, il a lui-même annoncé le nom de son successeur : Arne Slot, actuellement à la tête du Feyenoord.

🔴🎤 Arne Slot has been announced as new Liverpool manager… by Jurgen Klopp. 😂 pic.twitter.com/kWG8ounPvD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Arrivé à Liverpool en 2015, Jurgen Klopp a coaché près de 500 rencontres à la tête du club de la Mersey. Il aura remporté 1 titre de Premier League, 1 Coupe d'Angleterre, 2 Coupe de la Ligue, 1 Community Shield, 1 Ligue des Champions, 1 Supercoupe de l'UEFA et une Coupe du monde des clubs.