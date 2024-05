La goutte de trop pour Ivan Leko au Standard ? "Ce club est une blague, et je ne veux plus faire partie de cette blague !"

Ivan Leko est dégoûté, résigné. De grands changements devront voir le jour au Standard, sans quoi, le Croate ne sera probablement plus là la saison prochaine.

Une fois de plus, Ivan Leko ne pouvait pas cacher sa déception, en conférence de presse, après la défaite du Standard contre La Gantoise. Malgré une première heure pendant laquelle ils ont résisté, les Rouches ont complètement sombré dans la dernière demi-heure.

La Gantoise aurait pu gagner 15-0 aujourd'hui"

"Victoire méritée de La Gantoise. Même avec plusieurs joueurs au repos, cette équipe est sur une autre planète pour nous. C'est une histoire triste pour le Standard. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ces dernières semaines,... Pour être poli, félicitations à mon collègue et à son équipe. Avec un noyau complet, ils auraient pu gagner 15-0 aujourd'hui."

"Je me sens très triste. Est-ce possible de travailler dans ce contexte ? En mettant des masques et en se mentant à nous-mêmes, déjà depuis plusieurs semaines. On espère que malgré ça, ça va aller, mais cette compétition est trop sérieuse, ce club aussi. Le Standard est trop sérieux pour que cette situation puisse faire rire quelqu'un."

La situation la plus triste de la carrière d'Ivan Leko, qui semble de plus en plus résigné

"C'est la situation la plus triste de ma carrière. Je savais qu'il y avait des problèmes, mais on parlait d'ambitions, de Play-Offs 1 la saison prochaine. Ça n'existe tout simplement pas. Le club existera encore, le club va revenir. La saison dernière, Anderlecht avait de gros soucis. Ils étaient dixièmes, douzièmes ou quinzièmes, je ne sais plus. Cette saison, ils se battent pour le titre. Je n'ai pas peur pour le Standard, mais je suis triste et honteux de faire partie du pire moment d'histoire de ce club."

La question suivante fut, logiquement, celle du futur du Croate, qui semble de plus en plus dégoûté, voire résigné par la situation en bords de Meuse. Ivan Leko a toujours dit qu'il sera sur le banc du Standard la saison prochaine. Mais si une belle offre arrive pour lui, comment refuser de quitter le mouroir actuel ?

Je ne veux plus faire partie de cette blague"

"Je ne veux plus faire partie de cette blague, mais je suis toujours fier d'être l'entraîneur de ce club. Il va revenir, avec ou sans moi. Mais, en ce moment, ce club est une blague à tous les étages. De haut en bas. En 20 ans, je n'ai presque jamais gagné ici, comme joueur ou comme entraîneur. Et maintenant, vous avez ça."

"La saison prochaine, quelle préparation ? Dix joueurs seront partis, qu'est-ce que vous voulez préparer ? La nouvelle saison arrive dans cinq minutes !" a conclu Ivan Leko, qui a sérieusement jeté le trouble sur son avenir.