Un échec signé... Brian Riemer ? Le coach du RSCA n'a pas trouvé les solutions

Quel triste spectacle Anderlecht a offert ce dimanche contre Bruges. Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, et Brian Riemer n'y est pas étranger cette fois.

Nous ne sommes pas du genre à tirer sur Brian Riemer, qui est un homme d'une sympathie rare dans le monde du football et, indéniablement, un coach avec des qualités, de leader comme tactiques. Anderlecht n'est pas deuxième "malgré" Riemer, mais en partie grâce à lui.

Mais ce dimanche, il s'est peut-être heurté à ses limites. Contre le Club de Bruges, il a fait se lever quelques sourcils dès l'annonce du onze de base. Francis Amuzu était titulaire pour permettre à Stroeykens et Verschaeren de coexister dans l'entrejeu, et le succès n'a pas été au rendez-vous.

Les changements de Riemer

"Nous aurions aimé trouver un peu plus Francis et pouvoir nous créer un peu plus de situations dangereuses sur son flanc", concédait Brian Riemer après la rencontre. Si Amuzu n'a pas été le moins bon Mauve sur la pelouse, son apport n'a pas vraiment justifié une titularisation quand on sait ce qu'il peut amener en sortant du banc.

Pire : le trio de l'entrejeu a été très décevant, surtout un Yari Verschaeren dont on sait qu'il est le "chouchou" de Brian Riemer, mais a offert l'une de ses pires prestations depuis longtemps. Le Lotto Park a l'habitude de réclamer Théo Leoni, et on ne pouvait pas lui donner tort quand son nom a retenti dans les travées assez vite en seconde période.

Enfin, les changements de Brian Riemer, systématiquement poste pour poste, n'ont encore une fois rien apporté, tout en arrivant un peu tard. Luis Vazquez pour Kasper Dolberg, Nilson Angulo pour Francis Amuzu : faire sortir un joueur pour un autre moins bon au même poste, c'est rarement payant. Leoni est quant à lui monté très frustré et nerveux.

Dans cette dernière ligne droite, Brian Riemer avait autant si pas plus à prouver que le reste de son groupe. Le Danois n'a pas encore été remis en question, mais il le sera inévitablement à l'intersaison si son apport n'est pas clair...