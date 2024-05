Courtrai fait un premier grand pas vers le maintien

Courtrai et Lommel disputaient ce dimanche la première manche du barrage. Une équipe peut accéder à la Pro League, l'autre la quitter...

Outre les Champions Play-offs et la course au titre entre Anderlecht, le Club de Bruges et l'Union qui battent leur plein, il y avait également le barrage qui se jouait ce dimanche.

Courtrai, qui a terminé à la deuxième place des Play-downs, se déplaçait à Lommel, qui a accédé au barrage grâce à sa victoire en finale (aller-retour) des Promotion Play-offs face à Deinze.

Les Courtraisiens se sont imposés ce dimanche sur le plus petit écart. Ils n'ont eu besoin que d'un petit but de Kadri, sur penalty, à la 14e minute de jeu.

Lommel n'est ensuite pas parvenu à répondre. Courtrai prend ainsi une option sur le maintien, avec l'avantage du terrain lors du match retour.

Le match retour se jouera au stade des Eperons d'Or le dimanche 26 mai prochain, à 13h30. Courtrai est parvenu à ne pas descendre directement à l'issue des Play-downs, remportés par Charleroi. Eupen et le RWDM sont d'ores et déjà relégués. Le Beerschot, champion, et Dender joueront la saison prochaine en Pro League.