Romelu Lukaku: "Je me sens à 100%"

Le Diable Rouge fait le point sur son état de forme, avant le duel entre Chelsea et Everton de ce dimanche.

Pour la première fois, Romelu Lukaku revient sur la blessure encourue contre Malmö en Ligue des Champions, le 20 octobre dernier. "C'était vraiment frustrant, parce que je me sentais bien et que j'étais vraiment bien dans le match. (...) C'était un solide tacle, mais ça aurait pu être pire", estime le Diable Rouge dans un entretien publié par le site officiel de son club.

Mais, près de deux mois plus tard, cette mauvaise blessure à la cheville n'est plus qu'un mauvais souvenir. "Je sens que je suis de retour à mon meilleur niveau", affirme Romelu Lukaku. Et il attend patiemment son tour. "C'est désormais au coach de prendre la décision. Depuis une dizaine de jours, je me sens à 100%. Je continue à travailler à l'entraînement, je me montre et j'attends ma chance."