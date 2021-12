Romelu Lukaku, positif au Covid-19, rassure: "Je me sens bien"

De retour de blessure et à nouveau à l'arrêt, le buteur des Diables et de Chelsea rassure sur son état de santé.

Nouveau coup d'arrêt pour Romelu Lukaku. Alors qu'il revient d'une blessure à la cheville qui l'a écarté des terrains durant plus d'un mois, le Diable Rouge a été testé positif au Covid-19, comme l'a confirmé Thomas Tuchel jeudi soir. Il devra donc observer une période de quarantaine et manquera au minimum un nouveau match ce week-end.

Mais il va bien et c'est l'essentiel. "Il y a quelques jours j'ai été testé positif au Covid-19, mais je me sens bien. Je suis désormais en quarantaine pour quelques jours. J'ai vu vos nombreux messages et je vous remercie pour votre soutien. Prenez soin de vous", confie-t-il à ses followers sur Instagram.

Mais Romelu Lukaku n'est pas le seul joueur touché à Chelsea: Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell et Timo Werner ont été également été testés positifs: les Blues seront donc à nouveau privés de plusieurs éléments clé pour défier Wolverhampton, dimanche après-midi.