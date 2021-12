Liga : victoire spectaculaire de Valence à Levante

Menés 2-0, les Blanquinegros ont réussi à reprendre la mainmise sur le score avant de se faire à nouveau peur dans les dernières minutes.

Valence est allé s'imposer au caractère du côté de Levante. Menés 2-0 après 25 minutes, le club valencien a très bien réagi et s'est finalement imposé 3-4 grâce à des doublés de Guedes et de Soler. Le but de Levante dans les dernières minutes de la rencontre n'ont pas empêché les Blanquinegros de s'assurer les trois points.

Au classement, Valence remonte provisoirement à la 7e place avec 28 unités alors que Levante est toujours bon dernier avec 8 points.