Anthony Martial a choisi sa prochaine destination

L'attaquant français n'a plus droit au chapitre à Manchester United et va faire ses valises.

En manque de temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial (26 ans, 10 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) souhaite quitter les Red Devils cet hiver pour jouer plus. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, de la Juventus Turin et de Newcastle, l'ailier français a une autre préférence : le FC Séville !

Selon les informations de Sky Sports, l'ancien Monégasque fait du club andalou sa priorité en cas de départ. Il estime visiblement que l'actuel 2e de Liga est l'équipe qui lui permettra d'obtenir le plus de temps de jeu. Le natif de Massy s'entretiendra dans les prochains jours avec son entraîneur Ralf Rangnick pour faire le point sur son futur et exprimer ses envies de départ, très probablement sous la forme d'un prêt.