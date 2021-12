Liga : Villarreal écrase Alavès, Séville et le Barça se quittent dos à dos

Ce mardi soir, deux rencontres de la dix-huitième journée du championnat espagnol avaient lieu.

Villarreal-Deportivo Alavès 5-2

Douzième du classement au coup d’envoi, Villarreal accueillait Alavés (16e). En cas de victoire, le Sous-marin jaune pouvait retrouver la première partie de tableau.

Les hommes d’Unai Emery pensaient avoir fait le plus dur après avoir mené 2-0 avant la demi-heure de jeu grâce des buts inscrits par Moreno (18e) et Dia (27e), mais les visiteurs reviendront à égalité grâce à Pons (44e) et Joselu (65e).

Les locaux parviendront à faire la différence lors du dernier quart d'heure de jeu via Dia (76e), Pino (79e) et Moreno (88e), 5-2. Au classement, les Groguets grimpent à la 9e place. Alavés descend au 18e rang.

FC Séville-FC Barcelone 1-1

Pour ce match en retard de la 4e journée de Liga, Séville avait une belle occasion de revenir à trois points du leader merengue en cas de victoire. Mais les deux équipes se sont neutralisées (1-1).

Sur un corner tiré par Rakitic, Papu Gomez est venu ouvrir le score d’une belle frappe croisée (32e), 1-0. Les Culés sont rentrés au vestiaire avec le sourire après le but égalisateur d’Araujo sur un corner tiré par Dembélé (45e), 1-1. En deuxième période, les deux formations ont eu les espaces pour faire la différence. Mais le fait majeur restera le carton rouge direct donné à Koundé (64e). Poussé de l’épaule par Jordi Alba alors qu’il était en touche, le défenseur français n’a pas su maîtriser ses nerfs face cette provocation du Catalan et a envoyé le ballon de la tête du Barcelonais.

Le Barça a eu des occasions en fin de rencontre avec deux balles de match. La première fut une tête non cadrée de Gavi sur un caviar d’Abde (81e). La deuxième a été l’oeuvre du remuant Dembélé dont le tir s’est écrasé sur le poteau droit de Bounou (84e). Match nul, (1-1) au final. Séville pointe désormais à cinq longueurs du Real Madrid, tandis que le Barça est désormais 7e, à deux unités du top 4 synonyme de Ligue des Champions.