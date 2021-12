Gourvennec répond à l'agent de Jonathan David: "Il ne fait pas perturber Jonathan"

L'agent de l'ancien Buffalo a déjà évoqué un départ de son poulain.

Dans un entretien accordé à Radio Canada, l'agent de l'attaquant lillois Jonathan David (21 ans, 19 matchs et 12 buts en L1 cette saison) a annoncé son départ du LOSC en fin de saison. Interrogé sur ce sujet après la victoire à Bordeaux (3-2) en championnat, l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec a répondu au représentant.

"Je ne connais pas son agent. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur comme il le fait", a prévenu le coach du LOSC.