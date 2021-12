Pour Thiago Silva, la retraite n'est pas pour de suite

Le Brésilien est une pièce incontournable à Chelsea.

Jugé trop vieux et poussé dehors par le Paris Saint-Germain, Thiago Silva (37 ans, 20 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) prend sa revanche à Chelsea. Le défenseur central brésilien est indispensable au sein du club londonien, avec lequel il a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, et fait le bonheur de son entraîneur Thomas Tuchel.

A tel point que les Blues vont prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, la prolongation du Brésilien jusqu'en juin 2023 ne fait plus l'ombre d'un doute.