Un ancien de ManU, actuellement en Arabie Saoudite, va-t-il renforcer Newcastle United ?

Newcastle United doit absolument se renforcer cet hiver pour lutter contre la relégation. Cela passera par l'arrivée de l'un ou l'autre joueur offensif.

Et si la solution venait ... d'Arabie Saoudite, pays ayant racheté Newcastle via son fonds d'investissement national ? Odion Ighalo (32 ans), ancien attaquant de Manchester United (23 matchs, 5 buts), serait en tout cas une option envisagée désormais par les nouveaux propriétaires des Magpies pour renforcer leur équipe. C'est ce que croit savoir ESPN.

Ighalo évolue actuellement à Al-Shabab, club de la capitale Riyad, et compte 9 buts en 13 matchs cette saison. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023 en Arabie Saoudite, mais serait intéressé par un retour en Angleterre. On imagine qu'il ne serait pas compliqué pour Newcastle et sa direction saoudienne de convaincre Al-Shabab ...