Vahid Halilhodzic a cartonné Younès Belhanda

Le sélectionneur du Maroc a répondu fermement à l'ancien Montpelliérain.

Critiqué par Younès Belhanda, qui ne digère pas sa mise à l’écart, Vahid Halilhodzic a cartonné le milieu offensif.

"C’est le sélectionneur qui fait le choix des joueurs qui vont jouer sous ses ordres, et c’est le sélectionneur aussi qui fait le choix de qui va travailler avec lui. Si un joueur veut décider de qui va travailler avec le sélectionneur, c’est un prétentieux", a confié le sélectionneur du Maroc au média Hespress. "Le sélectionneur fait ses choix et j’ai trouvé des joueurs qui étaient plus compétitifs et plus performants. Il existe une concurrence", a conclu le technicien bosnien.