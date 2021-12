Boxing Day fou en Premier League, De Bruyne buteur

22 buts inscrits en quatre rencontres cette après-midi!

La magie du Boxing Day a tenu toutes ses promesses sur les pelouses anglaises cette après-midi. Pas moins de 22 buts ont été inscrits en quatre rencontres.

Dans un match complètement fou, Manchester City s'est imposé 6-3 face à Leicester. Les Cityzens menaient 4-0 après 25 minutes grâce notamment à un but de De Bruyne et deux penaltys tous deux concédés par Youri Tielemans. Après cela, les Foxes sont revenus dans la rencontre en seconde période en inscrivant trois buts en dix minutes. Trois minutes après le troisième but de Leicester venu d'Iheanacho, Laporte inscrivait le 5-3 et arrêtait définitivement la tempête dans la défense de City. C'est Sterling qui a scellé le score à 6-3 dans les dernières minutes.

Les Gunners, grâce à des buts de Tierney, Lacazette, Smith Rowe et un doublé de Saka, se sont facilement imposé 0-5 à Norwich. Victoire facile aussi pour Tottenham face à Crystal Palace, 3-0. C'est le trident offensif des Spurs qui a fait la différence, puisque Kane, Son et Lucas ont tous trois trouvé le chemin des filets.

Enfin, West Ham confirme sa défaillance en concédant les trois points sur sa pelouse face à Southampton, 2-3. Les Hammers enchainent donc une cinquième rencontre consécutive sans victoire toutes compétitions confondues, une première depuis le début de la saison.