Quand l'Olympique Lyonnais a raté...Erling Håland

Phénomène du football mondial, le buteur norvégien régale avec le Borussia Dortmund.

Mais avant de faire trembler les défenses autrichiennes puis allemandes, Erling Håland (21 ans, 16 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) aurait pu débuter sa carrière professionnelle en France, du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est ce qu'a révélé le journaliste Cyril Collot, auteur d'un livre sur l'international norvégien.

"A Bryne, jusqu’à 10, 12 ans, il était le plus petit de l’équipe. Il a alors un an de moins que ses coéquipiers, mais a d’autres qualités, évidemment. C’est un joueur qui a beaucoup de tempérament", a expliqué l'écrivain sur les ondes de RMC. "A cette époque, les recruteurs de l’Olympique Lyonnais sont venus à plusieurs reprises dans cette petite ville de Bryne. Néanmoins, les émissaires lyonnais ne se déplacent pas en Norvège pour Håland mais pour signer un jeune joueur, Tord Salte. Qui a pour meilleur ami Erling Håland. Håland avait un an de moins et n’a pas été repéré par les recruteurs de l’OL. Finalement, ils ont pris ce Salte."

Resté trois années chez les Gones (2015-2018), Tord Salte évolue désormais à Sogndal, en deuxième division norvégienne.