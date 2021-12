Premier League : Leicester City et ses Belges se relancent, Liverpool manque le coche

Choc du soir en Premier League avec un sacré bras de fer entre les Foxes et les Reds. Les locaux s'imposent 1-0 et peuvent remercier un grand Kasper Schmeichel.

Leicester City-Liverpool 1-0

Timothy Castagne était aligné d'entrée de jeu tandis que Youri Tielemans débutait la rencontre sur le banc. Divock Origi ne figurait pas sur la feuille de match des Reds à cause de problèmes musculaires.

Liverpool poussera d'entrée de jeu et obtiendra finalement un penalty quand Mohamed Salah trébuchera au contact avec Wilfred Ndidi dans la surface (14e). L'Égyptien frappera vers la gauche du but, mais Kasper Schmeichel repoussera le ballon tandis que Mohamed Salah suivra, mais sa tête ira heurter la barre transversale (16e). Quelques minutes plus tard, Alex Oxlade-Chamberlain poussera le portier des Foxes à la parade (23e).Le portier danois était dans un grand soir puisqu'il boxera ensuite un tir de Diogo Jota (28e) avant d'être décisif devant Mohamed Salah (32e).

En seconde période, Youri Tielemans montera au jeu (56e) avant qu'Ademola Lookman ne trompe la vigilance d'Alisson Becker (59e), 1-0. Menés, les Reds tenteront de réagir, mais tomberont contre un bloc bien organisé. En fin de rencontre, Virgil van Dijk tentera la frappe croisée mais Kasper Schmeichel sera de nouveau là pour sauver les meubles des locaux (86e). Avec cette défaite 1-0, Liverpool manque le coche et reste deuxième à six points de Manchester City. De son côté, Leicester remonte à la 9e place et se relance.