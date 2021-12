Lorenzo Insigne en MLS, ça se précise !

Lorenzo Insigne arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger au Napoli. Et à 30 ans, il pourrait décider de rejoindre la MLS !

Lorenzo Insigne (30 ans) et Naples ne trouvent pas d'accord pour une prolongation de contrat, et l'international italien pourrait donc aller voir ailleurs gratuitement dès l'été prochain. Avec ses 114 buts en 415 matchs pour les Partenopei et son statut d'international italien confirmé, Insigne sera une véritable affaire à saisir pour beaucoup de clubs d'Europe, mais pourrait s'envoler pour la MLS.

Alors que la rumeur d'un intérêt américain surgissait voilà quelques jours, Sky Italia confirme cette semaine : le Toronto FC insisterait et serait prêt à offrir un véritable pont d'or au champion d'Europe 2020. On parle d'un contrat de cinq ans et demi avec 11 millions annuels au programme, plus des bonus pouvant aller jusqu'à 4,5 millions d'euros. Lorenzo Insigne serait intéressé par cette offre, et on se rapprocherait donc d'un transfert qui rappellera un peu le départ à l'époque de Sebastian Giovinco pour Toronto ...