Encore une rencontre reportée en Premier League

En Premier League, les cas positifs s'accumulent et les reports se multiplient. En début de soirée, le club de Norwich a annoncé sur ses réseaux sociaux que la rencontre face à Leicester du 1er janvier était reportée: "Norwich City peut confirmer que le match prévu du club contre Leicester City (samedi 1er janvier) a été reporté à la suite d’une décision du conseil d’administration de la Premier League."

Frappés par un trop grand nombre de cas positifs, les Canaries ne sont donc pas disposés à disputer la rencontre: "Le report de la rencontre intervient après la confirmation par le test PCR de résultats positifs à la COVID-19 et de blessures au sein de l’équipe de Norwich."

The club can confirm that our scheduled game against Leicester City (Saturday, January 1) has been postponed following a decision from the Premier League board. ⬇️#NCFC | #LEINOR