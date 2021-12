Jamie Vardy absent un mois, Brendan Rodgers en colère

Jamie Vardy souffre d'une blessure aux ischios-jambiers.

Meilleur buteur du club avec neuf réalisations, Jamie Vardy pourrait manquer les prochaines rencontres de championnat. En effet, l'attaquant des Three Lions s'est blessé lors de la rencontre face à Liverpool, et pourrait être absent un mois selon son entraineur Brendan Rodgers: "Jamie sera absent pour ce week-end. Cela pourrait durer trois ou quatre semaines."

L'entraineur des Foxes en a profité pour fustiger le calendrier infernal pour toutes les équipes de Premier League: "Nous avons eu plusieurs réunions, mais le football ne semble pas entrer en ligne de compte. Il s'agit plutôt de jouer aux matches et de l'impact que cela a sur le plan financier. J'espère que cela sera pris en considération en janvier lorsque les joueurs seront plus sollicités. Il ne semblerait pas juste de chercher alors à ajouter plus de matches"