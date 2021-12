🎥 Vertonghen vomit sur le terrain lors du choc contre Porto

Le défenseur des Diables Rouges a passé une sale soirée.

Ce jeudi soir, un choc entre le FC Porto et Benfica se jouait et les joueurs de Conceiçao se sont imposés sur le score de 3-1. De plus, les visiteurs ont terminé à 10.

Pour Jan Vertonghen, c'était encore bien plus compliqué puisque le Diable a été malade sur le terrain. Une soirée bien compliquée.