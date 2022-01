Le FC Barcelone fait le point sur la situation d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat en juin prochain, l'ailier français n'a toujours pas trouvé un accord pour prolonger au FC Barcelone.

En marge de la présentation officielle de l'ailier Ferran Torres face à la presse ce lundi, le directeur du football du FC Barcelone Matheu Alemany a fait un point sur la situation d'Ousmane Dembélé (24 ans, 5 matchs en Liga cette saison)

"Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui. Et nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous avons parlé à ses agents pendant cinq mois. Ils connaissent la position du club, nous avons été très patients, ils savent que nous voulons qu'il reste. Il a reçu une offre et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour adopter les mesures qui conviennent au club", a confié Alemany.