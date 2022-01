Di Canio détruit "l'arrogant" Lukaku : "L'Inter aurait été champion sans lui"

Romelu Lukaku s'est mis tout le monde à dos avec son interview accordée à Sky Italia. Paolo Di Canio, ancien buteur de West Ham et de la Lazio devenu analyste en Italie, s'est lâché sur le Belge.

Paolo Di Canio, comme beaucoup en Italie et en Angleterre, n'a pas apprécié l'interview donnée par Romelu Lukaku, qui lui a valu d'être écarté du groupe de Chelsea ce week-end pour le match face à Liverpool. "Il y a plusieurs aspects à considérer dans cet entretien : le timing, les contradictions, le manque de conscience de ce que vous dites ... Et ensuite, la faiblesse d'un sportif qui abandonne au bout de six mois alors qu'il était arrivé là-bas avec l'arrogance de quelqu'un qui ne réalise pas les différences de niveau", lâche l'ancien attaquant italien dans la Gazzetta dello Sport.

"Il a remporté le Scudetto à l'Inter et était l'une des stars, avec ses équipiers, mais ce n'est pas un Messi. L'Inter Milan aurait été champion avec un Zapata en pointe. Un joueur travailleur qui fait son job", estime Di Canio. "À Chelsea, tu es un joueur parmi tant d'autres. Si tu y arrives en pensant être le n°1 sans rien faire, tu ne comprends rien. L'équipe a mieux joué sans lui. Lukaku est un joueur fragile. Il a l'air d'avoir du caractère, mais il est fragile", assène-t-il encore. "Il se plaint dès les premières difficultés".