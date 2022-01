🎥 Eden Hazard a 31 ans : revivez ses plus beaux buts !

La trentaine d'Eden Hazard est désormais entamée, et le Diable Rouge va pouvoir fêter ses 31 ans avec le sourire d'un joueur qui revient de loin : Carlo Ancelotti lui fait à nouveau confiance, et ses prestations sont sur la pente ascendante. En attendant qu'Hazard devienne un pilier du Real Madrid comme il l'espérait dès son arrivée, revivez en images les plus beaux buts de sa carrière. Certains sont peut-être encore à venir : avec un Mondial cette année, c'est tout ce que la Belgique espère ...

Eden Hazard - Best Goals at Every Age so far (17-30 years old)



Happy birthday, my idol. pic.twitter.com/sYZqvLTXQJ