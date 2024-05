Malick Fofana et Orel Mangala impuissants en finale de Coupe de France

Lyon et le PSG se retrouvaient au Stade Pierre-Mauroy de Lille pour le dernier rendez-vous de la saison.

La finale de la Coupe de France offrait une belle affiche entre le PSG, fraîchement couronné champion de France, et l'Olympique Lyonnais, qui a terminé la saison en boulet de canon.

Clinton Mata (ex-Bruges) était titulaire dans le onze lyonnais, et Dembélé (22e) ouvrait rapidement le score pour les parisiens avant que Fabian Ruiz (34e) ne double la mise.

A la pause, le PSG menait logiquement au score face à des Lyonnais peu tranchants. Après le repos, O'Brien (55e) relançait l'OL dans le match en réduisant le score, Benrahma puis Tagliafico passaient ensuite tout près de l'égalisation. Dans la foulée, Malick Fofana et Orel Mangala montaient au jeu en même temps pour le dernier quart d'heure, mais plus rien ne changeait. L'OL manquait toujours de mordant et le PSG gérait son avance.

Les parisiens s'imposent 2-1 et remportent la quinzième Coupe de France de leur histoire, leur troisième trophée de la saison.