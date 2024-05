L'Union est prévenue : Genk jouera le coup à fond

Le Racing espère ponctuer une saison très agitée en décrochant un billet européen demain face à l'Union.

Genk est quatrième et espère le rester après le match contre l'Union SG. S'il ne gagne pas, son sort dépendra alors du résultat du Cercle.

"L'Union est l'une des équipes les plus complètes. En plus de la grande qualité de son jeu, ils sont aussi très solides, et ajoutent puissance et vitesse à leur jeu. Ce n'est jamais facile de jouer chez eux. Mais nous avons aussi nos qualités", a déclaré l'entraîneur intérimaire Domenico Olivieri à Het Belang van Limburg.

Genk suivra bien sûr le résultat du Cercle de près : "De toute façon, nous jouerons le coup à fond pour tenter de gagner, il ne faut pas commencer à compter. Nous garderons toujours un œil sur les autres rencontres, c'est normal, mais sur le terrain, on doit jouer à fond notre chance car tout le monde veut partir en vacances lundi."

Le Racing devra se passer de Carlos Cuesta et de Mujaid Sadick, suspendus : "Avec Kongolo, nous comptons un autre jeune et talentueux défenseur central. Il peut également jouer un cran devant. L'absence de joueurs offre toujours des opportunités à d'autres. A eux de les saisir", ponctue l'ancien capitaine et légende de Genk.