Philippe Clement blessé et déçu se remet déjà au travail

Les Rangers terminent une saison compliquée derrière le rival, le Celtic, qui remporte la finale de la coupe dans les derniers instants.

Philippe Clement et les Rangers ont à nouveau subi la loi du Celtic, qui remporte la Coupe d'Ecosse après avoir remporté le titre de champion.

"C'est difficile. C'était de loin notre meilleur derby de la saison, nous avons été meilleurs et nous nous sommes créés plus d'occasions qu'eux. C'est un match où on était si près de la victoire, nous avons eu ce but refusé notamment, une décision très importante", a analysé le Belge sur la chaine du club.

"Je suis très déçu, mais je suis surtout déçu pour les supporters. Ils ont été formidables et l'équipe voulait remporter le trophée pour eux. Nous avions beaucoup de blessés, mais tout le monde a travaillé dur et a fait de son mieux pour gagner aujourd'hui, pour les supporters, car ils le méritent", poursuit le Belge.

"Nous allons maintenant travailler dur pour renforcer l'équipe et progresser en tant que club. Nous allons nous y mettre dès ce soir, regarder ce qui peut être amélioré, autour et sur le terrain. Je compte sur le soutien total des supporters la saison prochaine pour que nous puissions réaliser quelque chose de grand ensemble. Le mois d'août sera très chargé avec les qualifications pour la Ligue des champions et le championnat, le tout avec un effectif que nous sommes en train de reconstruire", ponctue Clement.