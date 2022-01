Un Praet buteur offre la victoire au Torino face à la Sampdoria

C'est le deuxième but inscrit par le Diable Rouge depuis le début de la saison.

Dennis Praet s'est illustré ce samedi lors de la victoire du Torino 1-2 du côté de la Sampdoria. Titulaire avant de céder sa place à la 90e, Le Diable Rouge fut l'auteur du but victorieux à la 67e. On notera également que Mergim Vojvoda (ex-Standard, Mouscron) a offert l'assist sur le premier but turinois inscrit par Singo. Au classement, le Torino est désormais 9e avec 31 unités