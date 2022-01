Wolverhampton et Leander Dendoncker font tomber Southampton

Les Wolves s'accrochent à une belle 8e place.

Wolverhampton s'est imposé sur le score de 3-1 face à Southampton, ce samedi en Premier League. Le Diable Rouge Leander Dendoncker a disputé l'entièreté de la rencontre.

Raul Jimenez a ouvert le score sur pénalty (37e) pour Wolverhampton. En seconde mi-temps, Conor Coady a inscrit le but du 2-0. Alors que les Saints poussaient pour égaliser après que James Ward-Prowse ait réduit le score (84e), c'est Adama Traoré qui est sorti de sa boîte pour inscrire son premier but de la saison et assurer la victoire des siens (90+1e). Les Wolves sont 8e au classement, Southampton 12e.

Les autres résultats : une première pour Edo Kayembe

Dans les autres matchs du jour, Newcastle (via Alan Saint-Maximin) et Watford (via Joao Pedro) ont partagé l'enjeu (1-1). Titulaire chez les Hornets, l'ancien joueur d'Eupen Edo Kayembe a disputé les 90 minutes du match. Watford reste 17e avec 14 points, Newcastle est en danger avec ses 12 points et pointe à la 19e place.

Everton a quant à lui totalement sombré face à Norwich City. Les Toffees se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. Michael Keane a marqué contre son camp (16e), et presque dans la foulée c'est Adam Idah qui a alourdi le score en faveur des Canaries (18e). Richarlison a ensuite inscrit le but de l'espoir pour les hommes de Rafael Benitez, dont la position se fragilise de jours en jours du côté de Goodison Park. Everton est 15e à égalité de points avec Leeds, Norwich se donne de l'air et dépasse Newcastle à la 18e place.