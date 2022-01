Jean-Michel Aulas rêverait d'un retour de Benzema à Lyon

Vu la forme actuelle du Français, on doute que cela se réalisera bientôt...

Dans un entretien donné à Europe 1, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a déclaré qu'il penserait à rapatrier Karim Benzema (34 ans). Le dirigeant rhodanien ne se fait pas pour autant d'illusions et sait que ce ne sera pas pour tout de suite...

"À chaque fois qu'il marque un but de plus, on se dit qu'il s'éloigne du jour où il va revenir à Lyon. Je ne vois pas le président de Madrid lâcher Karim", a-t-il admis. "C'est sûr que dès qu'on aura la possibilité de pouvoir le faire revenir, même si je ne sais pas comment ni si ce sera comme joueur ou comme éducateur.... Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rêve."

Il a également parlé du cas du Brésilien Lucas Paqueta (24 ans, 8 buts cette saison) qui intéresse beaucoup de grands clubs. Parmis les prétendants, on retrouve le PSG, contre qui Paqueta avait marqué récemment.

"Aujourd'hui, il y a un club qui a été sollicité, mais par journal interposé. C'est vrai que c'est venu bizarrement... J'ai dit à Leonardo que j'allais l'appeler, que j'avais une chose à lui demander, donc je lui demanderai. Mais non, il ne partira pas à Paris. Il y a eu un autre club, en revanche, qui nous a fait une demande. Ce n'est pas un club français. C'est un club qui a beaucoup beaucoup d'argent, mais c'est pour le moment confidentiel. Il va rester avec nous. Lui-même souhaite absolument faire du moyen, long terme. Bon, maintenant, comme je le dis toujours, à 80 millions d'euros, on réfléchit toujours, même pour d'autres joueurs. Je suis honnête. »