Lille et Amadou Onana tiennent tête à Marseille

Marseille et Lille se sont quittés sur un match nul (1-1). Les Lillois, avec Amadou Onana titulaire au milieu, ont ouvert le score via un très bon Sven Botman (15e). Les hommes de Jorge Sampaoli ont ensuite longtemps dominé sans trouver la faille, jusqu'à ce que Cengiz Ünder profite de la 8e passe décisive cette saison de Dimitri Payet (75e). Avec ce match nul, les Olympiens perdent leur seconde place au profit de Nice, vainqueur ce vendredi face à Nantes. Lille est 10e. Il s'agit du 16e match disputé en Ligue 1 cette saison par Amadou Onana, qui s'impose progressivement chez les Dogues. Le Diablotin a pour la première fois depuis le début de la saison de Ligue 1 joué les 90 minutes d'un match avec le champion de France en titre.

