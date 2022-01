Malgré une maîtrise totale d'Anderlecht, le Standard arrache le partage

Ce dimanche soir, le Sporting d'Anderlecht recevait le Standard de Liège lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Vincent Kompany pouvait compter sur l'ensemble de son groupe pour le Clasico. Kouamé présent à la CAN, Amuzu était aligné. Côté liégeois, Luka Elsner décidait d'aligner ses nouvelles recrues Dewaele, Cafaro et Emond. À noter les absences de Klauss (maux de dos), de Bokadi (suspendu) et de Bastien (à la maternité auprès de sa compagne et de son enfant qui vient de naître).

© photonews

Anderlecht aura directement la maîtrise du ballon et mettra la pression d'entrée de jeu sans parvenir pour autant à inquiéter le Standard. Peu après la demi-heure de jeu, les Mauves ourvriront le score. Bien servi par Zirkzee dans la surface, Verschaeren ajustera Bodart (32e), 1-0. Quelques minutes après, Sergio Gomez tentera sa chance dans le rectangle mais verra Dewaele contrer sa frappe puissante en corner (38e). Juste avant la pause, Bodart devra se coucher pour intercepter un tir de Refaelov (44e).

© photonews

En début de second période, Anderlecht continuera de maîtriser son sujet. Après avoir mis la défense liégeoise dans le vent, Zirkzee décochera une frappe puissante qui sera repoussée par Bodart (65e). Pourtant menés au score, les Rouches continueront de subir au lieu de se révolter. Incapables de rivaliser, les visiteurs persisteront à privilégier la contre-attaque. Nkounkou empêchera Raman de doubler la mise pour les locaux en dégageant le cuir près de la ligne (74e). Ne parvenant pas à tuer le match, les Mauves verront les Rouches commencer à presser durant les dix dernières minutes. Et les visiteurs parviendront à égaliser suite à une mauvaise passe en retrait de Gomez. Van Crombrugge loupera sa sortie devant Dragus, et le Roumain enverra le ballon au fond (86e), 1-1. En feu, le Standard verra le tir de Raskin être repoussé par la défense adverse (88e). Le score ne bougera plus.

© photonews

Avec ce partage, Anderlecht reste à la 4ème place avec 39 points au compteur. Le Standard se hisse à la 14ème avec 24 unités et met ainsi fin à sa série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.