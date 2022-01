Anderlecht a vendangé ses occasions et n'est pas parvenu à faire le break. À vouloir trop bien faire, les Mauves ont vu les Rouches arracher le partage au Parc Astrid (1-1).

Anderlecht aurait toujours dû gagner ce match. "Je suis très déçu. Nous l'avions entre nos mains ce match. Nous aurions juste pu le terminer", a soupiré Yari Verschaeren. "Il y avait assez d'occasions pour faire 2-0, mais c'était trop peu précis devant le but. Et puis ce but..."

Lior Refaelov, élu "Homme du match", n'a pas pu cacher sa déception non plus. Il a également réclamé un penalty, mais a été très honnête à ce sujet. "C'est la décision de l'arbitre. Mon opinion : c'était un penalty. Il tenait clairement mon maillot. Mais maintenant que je vois les images, je pense que c'est cinquante-cinquante."

Mais on n'aurait pas dû en arriver à cette pénalité non plus. "Nous avons créé beaucoup de bonnes occasions, mais nous leur en avons donné une. Si on avait joué la deuxième mi-temps comme la première, je pense que ça aurait été 5-0."