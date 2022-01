Wesley Hoedt déçu : "Nous n'avons pas réussi à tuer le match"

Ce dimanche soir, le Sporting d'Anderlecht a vu le Standard de Liège arracher le partage en toute fin de rencontre (1-1) lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Anderlecht avait tout sous contrôle et aurait dû marquer beaucoup plus de buts lors de ce Clasico. "Nous n'avons pratiquement rien donné pendant tout le match, à l'exception d'une occasion dûe à notre propre perte de balle. Ce n'est pas autorisé. C'est le même problème qu'en début de saison : nous ratons trop d'occasions. Ce sont deux points très chers que nous perdons dans un match que nous aurions dû verrouiller", a expliqué Wesley Hoedt.

Le but du Standard est intervenu après une mauvaise passe de Sergio Gomez. "Cela peut arriver, il ne le fait pas exprès. C'était un moment malheureux, bien sûr. Nous ne pouvons pas dire un mauvais mot sur Gomez. Il joue une saison fantastique. C'est un jeune garçon. Cela en fait partie et il en tirera des leçons."

Mais la déception est bien présente. "Nous avons dominé le Standard. Ils n'avaient rien à dire. Ils sont restés dans le match à force de volonté et nous n'avons pas réussi à tuer le match. Les chances étaient là. Mais il ne faut pas non plus être trop négatif. Nous jouons bien, mais il faut finir les occasions", a conclu le Néerlandais.