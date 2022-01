Mathieu Cafaro satisfait de ses débuts au Standard : "Je vais prendre mes marques et tout ira bien"

Le Standard de Liège y a cru jusqu'au bout et est parvenu à arracher le partage du côté du Sporting d'Anderlecht (1-1).

Arrivé à peine il y a quelques jours du côté du Standard de Liège, Mathieu Cafaro était aligné d'entrée de jeu par Luka Elsner pour disputer le Clasico. "Je suis content de cette première sous le maillot du Standard. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué un match complet. Puis, ce plaisir de rejouer et de fouler la pelouse. Physiquement, c'était un peu dur, mais ça viendra. Je vais prendre mes marques et tout ira bien", a expliqué l'ancien joueur du Stade de Reims.

"C'est au mérite qu'on est revenu dans cette partie"

Luka Elsner a demandé à son milieu offensif d'apporter un plus sur le terrain. "Montrer mes qualités, mais ne pas jouer au héros. Je suis là pour aider tout le monde et je vais essayer de le faire avec la dernière passe et bien servir mes coéquipiers devant pour qu'ils puissent marquer des buts. Si on ne marque pas, c'est impossible de gagner", a souligné le Français avant d'évoquer sa prestation. "Je suis satisfait même si c'était dur au début. On a beaucoup subi en première période avant d'avoir plus d'espaces après la pause. On a ensuite eu quelques situations et il faut continuer de la sorte. C'est au mérite qu'on est revenu dans cette partie. Il y a une véritable envie d'aller de l'avant et un esprit revanchard dans ce groupe", a conclu Cafaro.