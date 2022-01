Luka Elsner satisfait après le Clasico : "On s'en sort bien"

Malgré une large domination d'Anderlecht, le Standard de Liège est parvenu à arracher le partage (1-1) en profitant d'une erreur adverse.

Anderlecht a eu beaucoup plus d'occasions lors de ce Clasico, mais le club bruxellois n'est pas parvenu à tuer la rencontre. Le Standard y a cru jusqu'au bout et rentre à Liège avec un bon point dans son escarcelle. "Je suis content du résultat, c'est un très bon point. Il faut être honnête après une première période insipide de notre part. Dans certaines situations, on a pu se créer des occasions franches, mais on a très mal jouer le coup", a expliqué Luka Elsner en fin de rencontre.

"On a su exploiter l'erreur commise en face et marquer directement"

"Quand on voit les occasions adverses, on s'en sort bien. Je suis heureux concernant la deuxième période et l'attitude affichée durant celle-ci. On n'a pas lâché et on est resté à l'affût. On a su exploiter l'erreur commise en face et marquer directement", a souligné le technicien franco-slovène qui n'a jamais perdu au Parc Astrid avec trois équipes différentes (L'Union, Courtrai et le Standard).