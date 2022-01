Vincent Kompany : "On s'est un peu trop focalisé sur les occasions manquées"

Vincent Kompany ne pouvait pas reprocher grand-chose à son équipe, si ce n'est d'avoir manqué les occasions. Ou plutôt, il a manqué la mentalité du mois de décembre. La mentalité d'une équipe qui voulait achever l'adversaire.

Vincent Kompany a perdu deux points précieux en fin de rencontre lorsque le Standard de Liège a arraché le partage. "Je pouvais le sentir venir dans les dix dernières minutes. Le Standard n'a pas créé beaucoup d'occasions, mais il était menaçant. Il y a eu des situations où ils n'ont pas bien joué. On s'est un peu trop focalisé sur les occasions manquées. Notre plus grande force était la résilience mentale, et je l'ai dit aux joueurs. Et aujourd'hui, ils n'ont pas fait un mauvais match, pas du tout, mais nous avons traîné trop longtemps et c'est pourquoi le Standard a senti sa chance", a expliqué le T1 des Mauves en conférence de presse.

"Notre tempo aurait pu être plus élevé, mais nous sommes restés dangereux"

"Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Nous aurions dû faire plus au niveau de la concrétisation de nos occasions. Nous devons devenir une machine dans ce domaine. Mais quoi qu'il en soit, c'est le premier match de l'année. Notre tempo aurait pu être plus élevé, mais nous sommes restés dangereux. La vivacité devant le but n'était pas là."

Était-ce trop facile pour les joueurs ? Ils ont totalement dominé le match. "Non, pour moi, c'était juste à propos de ces occasions manquées, c'est ce que j'ai ressenti. Après le but du Standard, nous pouvons encore marquer avec des occasions. Mais nous avons fait le contraire. Et c'était notre force au mois de décembre."

© photonews

Sergio Gomez a offert un cadeau aux Liégeois avec sa mauvaise passe en retrait. "Il en a été affecté. Ma première réaction est que cela fait partie du football. Je fais une distinction : quelqu'un peut essayer quelque chose et le faire mal ou quelqu'un fait une erreur stupide par égoïsme. Et avec ce dernier, il faut être dur. C'était une erreur honnête de la part d'un garçon qui donne tout à chaque match. Match terminé, pas de problème, match suivant !", a conclu Kompany.