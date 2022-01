Les Anderlechtois sont déçus : "Nous avons laissé le Standard dans le match"

Ce dimanche soir, le Sporting d'Anderlecht a partagé l'enjeu contre le Standard de Liège (1-1) lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Anderlecht a joué avec son bonheur et n'est pas parvenu à tuer la rencontre. Le Standard de Liège y a cru jusqu'au bout et est parvenu à arracher le partage en fin de rencontre grâce à une mauvaise passe en retrait de Gomez. Dragus a surgi et a évité la sortie d'Hendrik Van Crombrugge avant d'envoyer le ballon au fond des filets.

"Ca ne s'est pas joué sur les dix dernières minutes. Notre deuxième mi-temps n'était pas au niveau de notre première. Nous avons manqué d'intensité dans les passes et dans nos mouvements. Ce n'est pas physique, ça ne peut pas être une excuse. C'est au niveau mental. Quand les choses vont trop facilement, ça monte dans les têtes. C'est à nous d'éviter que ça se passe. C'est une bonne leçon", a lâché le portier anderlechtois au micro d'Eleven Sports.



Même son de cloche du côté de Josh Cullen. "Nous sommes bien évidemment déçus, car nous avons contrôlé la grande majorité du match. Nous aurions dû marquer le deuxième but pour faire le break. Au lieu de cela, nous avons laissé le Standard dans le match, de par notre manière de jouer aussi. Nous devons directement rebondir dès le week-end prochain."