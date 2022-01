Le sélectionneur de l'Algérie ne perd pas espoir : "Je crois en mes joueurs"

L'Algérie a vu sa série d'invincibilité s'arrêter ce dimanche face à la Guinée Équatoriale, et les champions d'Afrique en titre sont au bord de l'élimination. Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs, ne perd pas espoir.

Djamel Belmadi a notamment regretté l'inefficacité "ahurissante" de ses joueurs face à la Guinée (0-1) : "Appelez ça de la malchance ou de la maladresse. Je suis encore plus peiné par ça que par le fait qu'une série de trois ans s'arrête. On aurait pu débloquer ce match", déclare-t-il en conférence de presse. "Le match devient de plus en plus difficile psychologiquement dans ces circonstances. Il va falloir inverser la tendance. Mais je crois en mes joueurs".

L'Algérie a été tenue en échec par la Sierra Leone lors de son premier match, avant de s'incliner face à la Guinée équatoriale ; elle devra donc l'emporter contre la Côte d'Ivoire pour ne pas prendre la porte d'entrée de jeu. "On n'acceptera pas d'être éliminés sans tout donner. Ce sera une rencontre difficile, la Côte d'Ivoire a de grosses individualités. Bien sûr, on ne s'attendait pas à n'avoir qu'un seul point en 2 matchs", reconnaît Belmadi. "Je prends mes responsabilités. Mais ce ne sera pas insurmontable".