CAN : la Tunisie plombée par plusieurs nouveaux cas de Covid-19

Coup dur pour la Tunisie avec sept nouveaux cas de Covid-19 annoncés dans l'effectif des Aigles de Carthage.

Khazri, Ben Romdhane, Chaalali, Ben Hmida, Dahmen, Jmal et Maaloul seront donc forfaits pour la rencontre capitale de jeudi contre la Gambie, leader du groupe F.

La Tunisie pourrait récupérer quelques joueurs vu que l'ancien Gantois Dylan Bronn, Sliti, Jebali, Touzghar et Haddadi effectueront de nouveaux tests avant la partie.

