L'Argentine affrontera le Chili et la Colombie sans Lionel Messi

L'Albiceleste poursuivra sa campagne des éliminatoires pour le Mondial 2022 sans son prodige.

Lionel Scaloni a dévoilé sa sélection pour les deux prochaines rencontres de éliminatoires pour le Mondial 2022 et petite surprise, pas de traces de Lionel Messi ! Le joueur du PSG sera en effet absent pour affronter la Colombie et le Chili. La Pulga se remet d'une infection au Covid-19 et le sélectionneur argentin a préféré ne prender aucun risque.