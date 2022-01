L'Algérie prête pour son match de la dernière chance : "Toute la nation est dernière nous"

Après des piètres prestations lors de ses deux premières rencontres de la phase de groupes face à la Sierre Leone (0-0) et la Guinée équatoriale (0-1), le champion d'Afrique en titre est obligé de gagner sa troisième rencontre.

Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi n'a pas caché pas la détermination de son groupe pour espérer une qualification en huitième de finale avant d'affronter la Côte d'Ivoire pour le match de la dernière chance dans cette Coupe d'Afrique des Nations. "On doit absolument gagner si on veut continuer à exister. C’est un gros challenge. On connait ce truc là et on a toujours répondu présent.(...) On est prêts. Nous sommes motivés. Toute la nation est dernière nous. Tous les feux sont au vert pour réussir et on mérite de passer. Mais on doit le montrer sur le terrain", a lâché le sélectionneur des Fennecs en conférence de presse.

"Lors des deux rencontres précédentes, l’Algérie n'était pas méconnaissable. C’était une Algérie inefficace, qui a manqué d’adresse. On a pris un but, presque gag. (...) On sait que tout le monde nous soutient. Ce n’est pas nouveau. Mais on sait qu'au final c’est nous qui sommes sur le terrain. C’est à nous de montrer nos points forts. Nous sommes pas loin, un but et tout peut changer."