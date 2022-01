Le PSG prêt à relancer un joueur de Premier League ?

Recruté pour 60 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2025, Tanguy Ndombélé (25 ans) n'arrive pas à justifier l'énorme investissement que Tottenham a réalisé en l'attirant. Antonio Conte ne ferait pas du milieu de terrain une priorité dans ses plans de jeu. Selon The Athletic, celui qui coûte 200.000 livres par semaines aux Spurs aurait signifié à ses dirigeants son envie de partir cet été.

La Roma était évoquée pour recruter l'international français, tout comme le FC Barcelone, qui serait intéressé par son profil.

Eurosport affirme également que Naples s'était positionné sur le milieu de terrain. Le média français révèle qu'une piste viendrait aussi de l'Atletico Madrid. Les Colchoneros pourraient essayer de relancer Ndombélé, qui s'entraîne seul depuis mercredi dernier.

Parmi toutes ces rumeurs, le plan du PSG semble le plus concret actuellement. Selon L'Equipe, des discussions auraient été amorcées par Leonardo, dans l'optique de se faire prêter le joueur. L'on parle également d'une clause d'option d'achat dans le deal.

NEWS | Tanguy Ndombele is hopeful of a move away from #THFC this month, The Athletic understands.



