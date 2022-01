Tom Saintfiet aux portes de l'exploit avec la Gambie

La Gambie joue contre la Tunisie aujourd'hui à 20h00. Les hommes de Tom Saintfiet ont leur destin entre leurs mains et pourraient directement se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN.

Tom Saintfiet est en train de réaliser ce que personne ou presque n'attendait : qualifier la Gambie, 150e nation mondiale, pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, et qui plus est dans un groupe composé de deux grandes nations du football africain que sont le Mali et la Tunisie.

Arrivé en 2018 sur le banc gambien, l'entraîneur de 48 ans est habitué aux nations africaines, lui qui a déjà coaché l'Ethiopie, le Togo ou le Zimbabwe. Avant le début de la CAN, il avait confié pour Sporza que lui et son groupe étaient "d'abord ici pour apprendre". Et même si, cette fois-ci, il coache l'équipe la moins bien classée de l'histoire de la CAN - le "Petit Poucet" de la compétition, comme il l'appelle -, il est aujourd'hui permis de rêver.

Se tourner vers l'étranger...et la Belgique

Dans des propos relayés par le journal Le Monde, le coach flamand expliquait qu'il préférait faire appel à des joueurs évoluants dans des championnats européens, tout en gardant un oeil sur le championnat national. On retrouve donc dans cette sélection une grande majorité de joueurs évoluant à l'étranger, presque tous en Europe. Parmis eux, plusieurs joueurs de Serie A tels qu' Omar Colley (Sampdoria), Ebrima Darboe (AS Rome), Musa Barrow (Bologne) ou Ebrima Colley (Spezia), de division 1 portugal, de division 2 espagnole, de division 1 suisse,... Mais aussi de Pro League : Sulayman Marreh (La Gantoise), et Muhammed Badamosi (KV Kortrijk) et Ablie Jallow (Seraing). Ce dernier racontait pour Le Monde l'incroyable effervescence qu'avait créee la qualification de l'équipe pour la CAN.

Les gens étaient fous de joie (...). Personne ne s’attendait à ce que la Gambie se qualifie dans un groupe aussi relevé.

Saintfiet déclarait d'ailleurs récemment chez Sporza qu'avec cette qualification tout le peuple gambien s'attendait à une victoire à la CAN. Mais vu d'où part ce tout petit pays de football, une qualification aujourd'hui serait d'ores et déjà un exploit retentissant.