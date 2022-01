🎥 Yannick Carrasco a sonné la remontée de l'Atlético contre Valence

Auteur de l'assist sur le premier but et du centre amenant le but égalisateur à la 90e, le Diable Rouge fut l'un des grands artisans de la victoire madrilène.

L'Atlético Madrid et Yannick Carrasco ont vécu une soirée complètement folle ce samedi contre Valence. Menés 0-2 peu après l'heure de jeu, les Colchoneros ont effectué une magnifique remonter pour finalement s'imposer 3-2 grâce à deux buts dans le temps additionnel. On notera également la très belle prestation de Carrasco, probablement l'homme du match de la rencontre. Auteur de l'assist sur le 1-2 de Cunha, le Diable Rouge fut également l'auteur du centre amenant le but égalisateur de Correa à la 90e. Revivez ces belles actions en vidéo : 🎯 | Matheus Cunha est à la réception d'un corner parfaitement donné par Yannick Carrasco ! 🤝 #AtletiValencia pic.twitter.com/witxvjefra — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 22, 2022 FT | Quelle fin de match incroyable de l'Atletico ! 😳🔥 #AtletiValencia pic.twitter.com/K2MxgTd13m — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 22, 2022