Le Mexique prend des mesures pour stopper les cris homophobes dans ses stades

Condamnée à de nombreuses amendes par la FIFA, la Fédération mexicaine de football souhaite faire taire les cris homophobes dans ses stades.

Après plusieurs sanctions de la FIFA, notamment une amende et un huis clos en septembre contre la Jamaïque, la Fédération mexicaine de football a pris des mesures pour tenter d'en finir avec un cri jugé homophobe, "Eeeeh, putoooo !" ("eh la pute !") qui vise notamment les gardiens adverses. Au total, la FMF a reçu 17 amendes pour un total de 656 400 dollars.

Le Mexique a donc décidé de prendre des mesures pour tenter d'éradiquer ces manifestations avec un dispositif pour facilement repérer et pénaliser les supporters homophobes, avec un QR code sur les billets. Les spectateurs doivent désormais réserver leur place en ligne et présenter une pièce d'identité avec leurs billets à l'entrée des stades. Des agents de sécurité supplémentaires sont également déployés pour identifier et évacuer les supporters qui commettraient tout acte discriminatoire. La sanction : cinq ans d'interdiction de stade. Le dispositif sera testé sur une jauge plus élevée de 35 000 à 40 000 personnes le 24 mars lors du match au sommet contre les États-Unis, potentiellement décisif dans la course au Mondial-2022 au Qatar (le Mexique est 3e et les États-Unis, deuxièmes).

"Nous ne pouvons pas tolérer des actes discriminatoires, nous ne pouvons pas jouer dans des stades vides, nous ne pouvons pas courir le risque que les autorités du football nous retirent des points", déclare le président de la FMF, Yon de Luisa qui s'inquiète également de l'image du Mexique, co-organisateur du Mondial 2026 avec les États-Unis et le Canada.